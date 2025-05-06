Çeşme Açıklarında 48 Düzensiz Göçmen Yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik tarafından düzenlenen operasyonda lastik bottaki 48 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, lastik bottaki 5'i çocuk 48 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel