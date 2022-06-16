Cerrahpaşa'dan 'cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından, "Cerrahpaşa'da cinsiyet değiştirme ameliyatı için çok sayıda kişinin sıra beklediği" iddialarında yer verilen hasta sayılarının "gerçeğin çok üzerinde ve abartılı" olduğu bildirildi.

Cerrahpaşa'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Çeşitli basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya platformlarında sıkça paylaşıma konu olan Cerrahpaşa Tıp Fakültemizde cinsiyet değiştirme ameliyatlarına yönelik iddiaların yer aldığı haberlerin içeriğinde verilen hasta sayıları gerçeğin çok üzerinde ve abartılıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, profesör unvanlı ve üniversiteyle ilişkisi olmayan bir öğretim üyesinin açıklamasına dayandırılmış bu haberlerin tamamıyla dezenformasyon sonucu olduğu, toplumu yanlış yönlendirme amacına hizmet ettiği kaydedildi.