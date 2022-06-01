ÇERNİVTSİ - Savaş mağduru Ukraynalılar için ihtiyaç merkezi kuruldu - Haberler

Romanya'ya sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Ukrayna'nın güvenli kenti Çernivtsi, savaşın başlamasından bu yana saldırılardan kaçan çok sayıda kişiye ev sahipliği yapıyor. Eski bir spor salonu, ihtiyaç sahiplerine gerekli giysi, kitap, gıda gibi ihtiyaçların dağıtılması için merkez olarak kullanılıyor.