Çermik'te Sıra Gecesi Etkinliği Düzenlendi

Çermik Belediyesince sıra gecesi gerçekleştirildi.

Tepe Mahallesi Hamambaşı Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte sanatçılar türküler seslendirdi.

Etkinlikte katılan Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçenin kültürel değerlerini yaşatmak ve turizm potansiyelini arttırmak amacıyla düzenlenen bu tür etkinliklerin süreceğini ifade eden Karamehmetoğlu, "İlçemiz hem doğal güzellikleri hem de köklü gelenekleriyle bölgemizin turizm cennetidir." dedi.