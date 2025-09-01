Çermik'te Sıra Gecesi Etkinliği Düzenlendi

Çermik'te Sıra Gecesi Etkinliği Düzenlendi
Çermik Belediyesi, Tepe Mahallesi Hamambaşı Meydanı'nda düzenlediği sıra gecesi etkinliği ile ilçenin kültürel değerlerini yaşatmayı ve turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor. Etkinlikte sanatçılar türküler seslendirdi ve Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu vatandaşlarla buluştu.

İlçenin kültürel değerlerini yaşatmak ve turizm potansiyelini arttırmak amacıyla düzenlenen bu tür etkinliklerin süreceğini ifade eden Karamehmetoğlu, "İlçemiz hem doğal güzellikleri hem de köklü gelenekleriyle bölgemizin turizm cennetidir." dedi.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
