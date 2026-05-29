Haberler

Çermik'te 230 kurban bağışı yapıldı

Çermik'te 230 kurban bağışı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından açılan kurban bağış standına 230 kurban bağışlandı. İlçe müftüsü Burhan Kızılarslan, vatandaşların duyarlılığına teşekkür etti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde açılan kurban bağış standına 230 kurban bağışlandı.

Türkiye Diyanet Vakfı Çermik Şubesi, vatandaşların kurban vekaletlerini rahatlıkla verebilmeleri amacıyla Belediye Meydanında kurban bağış standı açtı.

İlçe müftüsü Burhan Kızılarslan, kurulan bağış standını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vatandaşların yardım ve dayanışma konusunda büyük duyarlılık gösterdiğini belirten Kızılarslan, bağışta bulunanlara teşekkür etti.

"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yürütülen organizasyon kapsamında toplanan kurban bağışlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kaydeden Kızılarslan, Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurt içi ve yurt dışında önemli yardım faaliyetleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak

CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu fenomen türküyle karşılayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

O gün neler yaşandı? Survivor adasında Sercan'la yakalanan Beyza'dan videolu mesaj

Ağaç altında Sercan ile basılan Beyza'dan videolu mesaj
İstanbul'da fetih coşkusu! Mehteran gösterisine yoğun ilgi

İstanbul'da fetih coşkusu! Mehteran gösterisine yoğun ilgi
Bunu kimse beklemiyordu! Sergen Yalçın'ın koltuğuna dalga geçtiği isim oturuyor

Yorumcuyken dalga geçtiği isim koltuğuna oturuyor
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e Osimhen ayarında golcü

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor!

Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz

Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı

Altında rota değişti
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı

Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun'a büyük şok: Soruşturma başlatıldı