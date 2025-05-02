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Çermik Belediye Başkanı Vatandaşlarla Buluştu

Çermik Belediye Başkanı Vatandaşlarla Buluştu
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Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' etkinliği kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi ve yerinde çözümler üretti.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" etkinliği kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Karamehmetoğlu, Belediye Toplantı Salonunda düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla görüştü.

Etkinliğe katılan esnaf, muhtar ve vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyen Karamehmetoğlu, bazı sorunlara yerinde çözüm üretme imkanı buldu.

Karamehmetoğlu, etkinliğin verimli geçtiğini belirtti.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
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