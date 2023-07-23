Çerkezköy'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Gözaltına Alındı

Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada uyuşturucu ve 1245 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.