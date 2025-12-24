Tekirdağ'da asayiş
Çerkezköy ilçesinde, şüpheli bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilirken, sürücüsü gözaltına alındı. Ayrıca Kapaklı ilçesinde de üst aramasında uyuşturucu bulunan bir kişi daha gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
