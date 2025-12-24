Tekirdağ'da asayiş

Haberler

Çerkezköy ilçesinde, şüpheli bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilirken, sürücüsü gözaltına alındı. Ayrıca Kapaklı ilçesinde de üst aramasında uyuşturucu bulunan bir kişi daha gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Uğur Bulut - Güncel
