Çerkezköy'de Ticari Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada ticari taksi ile bir otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ticari taksi ile otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ticari taksi ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 T 2537 plakalı ticari taksi ile L.S. yönetimindeki 34 BCU 402 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kazada ticari taksi içerisinde bulunan 2 kadın yolcu ile taksi sürücüsü ile ticari araç sürücü L.S. yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ticari takside bulunan kadın yolcular Z.A. ve F.H. ile birlikte araç sürücülerine yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları bölgedeki çeşitli hastanelere sevk etti.

Herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için polis ekiplerince olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.