Haberler

Çerkezköy'de rehberlik toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çerkezköy'de rehberlik toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çerkezköy Rehberlik ve Araştırma Merkezi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar toplantısını düzenledi. Toplantıya katılan İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, rehberlik hizmetlerinin önemine dikkati çekti.

Çerkezköy Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol da katıldı.

Yeniyol, toplantıda yaptığı değerlendirmede, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, duygusal ve psikolojik gelişimlerini destekleyen rehberlik hizmetlerinin önemine dikkati çekti.

Rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanların okul ikliminin güçlendirilmesindeki rolüne değinen Yeniyol, yeni eğitim öğretim yılının eğitim camiasına hayırlı ve başarılı olması temennisinde bulundu.

Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, koruyucu ve önleyici rehberlik çalışmaları ile öğrencilerin gelişim süreçlerine yönelik planlamalar ele alındı.

Ayrıca akran nezaketinin yaygınlaştırılması, öğrenciler arasında saygı, empati ve iş birliğinin güçlendirilmesi ile güvenli ve sağlıklı okul ikliminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
'Bakan istifa edecek' paylaşımına soruşturma: Gazeteci Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı

Başsavcılık harekete geçti: Ünlü gazeteciye gözaltı kararı

Yapay zekayla patronu taklit ettiler! Bankadan 95 milyon Euro çaldılar

Yapay zekayı kullanıp banka soydular! Milyonlarca Euro buhar oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir zamanlar sahada ter döküyordu! Türkiye-Fransa maçında güvenlik görevlisi oldu

Top oynadığı sahada güvenlik oldu
BM’den Netanyahu’nun çağrı cihazlı mesajına tepki: Salonun ciddiyetine saygı gösterin

Netanyahu’nun çağrı cihazlı şovuna BM’den dikkat çeken yanıt
Kaybolan fenomenin cesedi valizden çıktı: Eski sevgilisi cinayetle suçlandı

Kayıp olarak aranıyordu! Cesedi valizden çıktı

Almanya’yı karıştıran Türk kadın! 5,9 milyon euroluk servete el konuldu

Almanya’yı karıştıran Türk kadın! Renk renk arabalarına el konuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti! Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı

Son seçimde Erdoğan'ı desteklemişti! Bu kez kendi adaylığını açıkladı

Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı

Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı
New York’u alarma geçiren olay: Kanalizasyondan çıkan 3 kişiden 2’si gözaltında

Şehir, kanalizasyondan çıkanlarla alarma geçti: Niyetleri farklı çıktı