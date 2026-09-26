Çerkezköy'de rehberlik toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol katıldı

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Çerkezköy Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol da katıldı.

Yeniyol, toplantıda yaptığı değerlendirmede, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, duygusal ve psikolojik gelişimlerini destekleyen rehberlik hizmetlerinin önemine dikkati çekti.

Rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanların okul ikliminin güçlendirilmesindeki rolüne değinen Yeniyol, yeni eğitim öğretim yılının eğitim camiasına hayırlı ve başarılı olması temennisinde bulundu.

Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, koruyucu ve önleyici rehberlik çalışmaları ile öğrencilerin gelişim süreçlerine yönelik planlamalar ele alındı.

Ayrıca akran nezaketinin yaygınlaştırılması, öğrenciler arasında saygı, empati ve iş birliğinin güçlendirilmesi ile güvenli ve sağlıklı okul ikliminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: AA