Çerkezköy'de Otomobil ve Pikap Çarpıştı: 3 Yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile pikap çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
K.A. idaresindeki 34 LBR 06 plakalı otomobil, Narin Caddesi'nde, S.Ş'nin kullandığı 34 KBR 059 plakalı pikapla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü K.A. ile pikaptaki K.Ş. ve D.Ş. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel