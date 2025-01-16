Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti

Sahte içki zehirlenmelerinde ve ölümlerde korkutan artış
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a tutuklama talebi
CHP'den Rıza Akpolat'ın tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı

CHP'den Rıza Akpolat'ın tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı! 3 temel soru yöneltildi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı

Çerkezköy'de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Çerkezköy'de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, iki aracın çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

S.E. idaresindeki 34 EVM 585 plakalı otomobil, Yünsa Kavşağı'nda A.H.Ç. yönetimindeki 34 CCH 092 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü A.H.Ç. ve aynı otomobildeki 2 yolcu, sağlık ekibince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
img

Milyonlarca emeklinin kilitlendiği rakam AK Parti kulislerinden sızdı
img

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmen kader duruşmasına çıktı
img

Sözcü gazetesi ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi

ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz

Teğmenlerin hepsi savunmalarına aynı cümleyle başlamış
Şara yönetiminden bomba karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek
Savunma sonrası yeni açıklama yaptı! Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı

Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı
''Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.