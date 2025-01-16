Çerkezköy'de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, iki aracın çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
S.E. idaresindeki 34 EVM 585 plakalı otomobil, Yünsa Kavşağı'nda A.H.Ç. yönetimindeki 34 CCH 092 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü A.H.Ç. ve aynı otomobildeki 2 yolcu, sağlık ekibince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel