Çerkezköy'de Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kredi kartı dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı. Emniyet ekipleri, alkollü bir mekanda gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik operasyonda şüphelileri yakaladı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkollü bir mekanda müşterilerin kredi kartından izinsiz para çektikleri iddiasıyla bazı zanlılar hakkında çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan F.G, Z.Y, A.Y. ile Ç.A. tutuklandı. Diğer şüpheliler D.T. ile E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel