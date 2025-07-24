Çerkezköy'de Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkollü bir mekanda müşterilerin kredi kartından izinsiz para çektikleri iddiasıyla bazı zanlılar hakkında çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan F.G, Z.Y, A.Y. ile Ç.A. tutuklandı. Diğer şüpheliler D.T. ile E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.