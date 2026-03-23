Tekirdağ'da polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 495 bin 500 lira ceza uygulandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsüne toplamda 495 bin 500 lira ceza kesildi. Sürücü, dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz ve plakasız araç kullanmak, ayrıca kask takmamak gibi suçlardan dolayı cezalandırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevresinde yapılan çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulamada "dur" ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsünü takibe aldı.

Kovalamaca sonucu motosiklet sürücüsü yakalandı.

Ekipler, sürücüye "dur ihtarına uymamak", "ehliyetsiz araç kullanmak", "plakasız araç kullanmak", "kask takmamak" suçlarından 495 bin 500 lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi

Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'la ilgili yeni gelişme
Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi

Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı

Tek sözüyle altın uçuşa geçti
Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı

İran, İsrail'den çok o ülkeyi vurdu: Her gürültü patlama sanılıyor
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
Slovak futbolcuların Skriniar için söyledikleri Fenerbahçelilerin tepkisini çekti

Fenerbahçe taraftarını çılgına döndüren sözler
'Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor' iddiasına en net yanıt

"Telefon tutucu ve koku yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt