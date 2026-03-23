Tekirdağ'da polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 495 bin 500 lira ceza uygulandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsüne toplamda 495 bin 500 lira ceza kesildi. Sürücü, dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz ve plakasız araç kullanmak, ayrıca kask takmamak gibi suçlardan dolayı cezalandırıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevresinde yapılan çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulamada "dur" ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsünü takibe aldı.
Kovalamaca sonucu motosiklet sürücüsü yakalandı.
Ekipler, sürücüye "dur ihtarına uymamak", "ehliyetsiz araç kullanmak", "plakasız araç kullanmak", "kask takmamak" suçlarından 495 bin 500 lira ceza uyguladı.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat