Çerkezköy'de kamyonetin çarptığı Celal Karabıyık (75) hastanede hayatını kaybetti

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TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı Celal Karabıyık (75), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Barbaros ile Fevzipaşa caddelerinin kesiştiği bölgede meydana geldi. Yan sokaktan Barbaros Caddesi'ne dönen S.Ş.'nin kullandığı 59 AEJ 303 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Celal Karabıyık'a çarptı. Aracın aynasına çarparak yere düşen Karabıyık, başına aldığı darbeyle ağır yaralandı. Gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalesinin ardından Çerkezköy Hastanesi'ne kaldırılan Karabıyık, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü S.Ş, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı