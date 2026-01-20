Haberler

Tekirdağ'da işçi servislerinin çarpıştığı kazada 19 kişi hafif yaralandı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu 19 kişi hafif yaralandı. Kazaya karışan araçlar Hükümet Caddesi'nde çarpıştı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hükümet Caddesi'nde Ü.Ş. idaresindeki 59 S 8618 plakalı işçi servisi ile R.Y. yönetimindeki 59 S 2048 plakalı işçi servisi çarpıştı.

Kazada servislerde bulunan 19 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları Çerkezköy Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırdı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
