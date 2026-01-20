Haberler

Servis midibüsleri kafa kafaya çarpıştı; 19 yaralı

Servis midibüsleri kafa kafaya çarpıştı; 19 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde işçi servis midibüslerinin kafa kafaya çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazaya dair soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, işçi servis midibüslerinin kafa kafaya çarpıştığı kazada 19 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çerkezköy ilçesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Ü.Ş. yönetimindeki 59 S 8618 plakalı işçi servis midibüsü, karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen R.Y. yönetimindeki 59 S 2048 plakalı servis midibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 1'i şoför, toplam 19 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından yaralılar Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yol trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum

Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: F.Bahçe forması giymek istiyorum
Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza belli oldu

Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza belli oldu
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde 'Hakan Çakır' ve 'PKK' detayı

Atlas cinayetinin seyrini değiştirecek "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor