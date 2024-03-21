Çerkezköy'de hızlı tren şantiyesinde toprak kayması! 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Tekirdağ Çerkezköy'de hızlı tren altyapısı için Fatih Mahallesi Ambardere mevkiindeki çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi.
5 METRELİK ÇUKURDA KALDILAR
Çerkezköy'de hızlı tren hattı şantiyesinde saat 13.30 sıralarında toprak kayması yaşandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 metrelik çukurda kalan işçilerin kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.
Ekiplerin çalışması sonucunda, toprak altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.