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Çerkezköy'de hızlı tren şantiyesinde toprak kayması! 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

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Tekirdağ Çerkezköy'de hızlı tren altyapısı için Fatih Mahallesi Ambardere mevkiindeki çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi.

5 METRELİK ÇUKURDA KALDILAR

Çerkezköy'de hızlı tren hattı şantiyesinde saat 13.30 sıralarında toprak kayması yaşandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 metrelik çukurda kalan işçilerin kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Ekiplerin çalışması sonucunda, toprak altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Çerkezköy'de hızlı tren şantiyesinde toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldı

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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