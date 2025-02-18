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Çerkezköy'de Apartman Yangını: Sakinler Tahliye Edildi

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bina sakinleri tahliye edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

İstasyon Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bina sakinleri, Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince kısa sürede tahliye edildi.

İtfaiye tarafından söndürülen yangın hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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