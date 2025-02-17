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Çerkezköy'de Apartman Yangını: 6 Kişi Dumandan Etkilendi

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında yoğun duman nedeniyle 6 kişi etkilendi. İtfaiye ekipleri olay yerine müdahale ederek, mahsur kalanları tahliye etti. Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen 6 kişi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan apartman sakinlerinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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