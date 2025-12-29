Çerkezköy ilçesine 8 derslikli ilkokul kazandırılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstasyon Mahallesi'nde Milli Eğitim Bakanlığına ait arsaya Ölmezler İnşaat firması tarafından yapılacak okul için protokol imzalandı.

Çerkezköy Kaymakamlığında düzenlenen imza törenine Vali Recep Soytürk, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı ile firma adına İdris Ölmez katıldı.

Vali Soytürk, kentte okul ve derslik ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Devletin imkanları ile hayırseverlerin desteği sayesinde eğitim alanındaki eksikliklerin giderildiğini ifade eden Soytürk, "Okul ihtiyacının karşılanmasına katkı sunan hayırseverimize teşekkür ediyorum. İlkokulumuzun ilimize, ilçemize ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

- Tekirdağ'da kentsel su yönetimi konuşuldu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) düzenlenen panelde kentsel su yönetimi konuşuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, suyun sürdürülebilirliğinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Şahin, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için su kaynaklarının korunması gerektiğini aktardı.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkilileri panelde sunum yaptı.