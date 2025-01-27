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Çerkeş'te Yoğun Sis Kazaları Önlemek İçin Sürücüler Uyarıldı

Çerkeş'te Yoğun Sis Kazaları Önlemek İçin Sürücüler Uyarıldı
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan yoğun sis, D-100 kara yolunda görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Trafik ekipleri, sürücülerin hızlarını azaltmaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıda bulundu.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle D-100 kara yolunda etkili oldu.

Sürücüler, sis nedeniyle yolda yavaş ilerlerken, görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Kent içi ve şehirler arası güzergahlarda seyreden sürücülerin, araçlarının farlarını yakarak düşük hızda ilerlediği görüldü.

Trafik ekipleri, kazaların yaşanmaması için sürat yapılmaması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücülere uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
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