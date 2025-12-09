Haberler

Çerkeş'te tiyatro oyunu sahnelendi

Güncelleme:
Çerkeş Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, 'Hangisi Gerçek' adlı komedi oyunu izleyiciyle buluştu. Belediye Başkanı Hasan Sopacı, kültür ve sanat faaliyetlerini artırma sözü verdi.

Çerkeş Belediyesi tarafından tiyatro etkinliği düzenlendi.

Çerkeş Belediyesi Kültür Merkezi'nde Çetin Altay ve Özlem Karaaytu'nun oynadığı "Hangisi Gerçek" adlı tek perdelik komedi oyunu izleyiciyle buluşturuldu.

Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yaklaşık 800 kişinin katıldığı etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, ilçede kültür ve sanat faaliyetlerini artırarak sosyal yaşama değer katmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
