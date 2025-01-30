Çerkeş'te Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, K.D. (78) yönetimindeki otomobil D-100 kara yolu üzerinde yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada sürücü ile birlikte iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
K.D. (78) idaresindeki 16 CVJ 15 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kuzdere köyü mevkisinde yol kenarındaki su kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki F.B. (60) ve S.D. (75) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel