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Çerkeş'te öğrencilere karne etkinliği düzenlendi

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Çerkeş Belediyesi ve İHH iş birliğiyle Hoca Ali Rıza Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere ikram ve hediyeler verildi, hatıra fotoğrafı çekildi.

Çerkeş ilçesinde öğrencilere karne etkinliği düzenlendi.

Çerkeş Belediyesi ve Çankırı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Hoca Ali Rıza Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu, hediyeler verildi.

Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından program sona erdi.

Programa, Çerkeş Belediye Başkan Vekili Hayati Kaya, Başkan Yardımcısı Ergün Sertkara, Belediye Meclisi üyeleri, öğrenciler ve çocukların yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı
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