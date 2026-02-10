Haberler

Mobil mamografi aracı Çerkeş'te hizmet vermeye başladı

Mobil mamografi aracı Çerkeş'te hizmet vermeye başladı
Güncelleme:
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koordine edilen mobil mamografi aracı, 10-12 Şubat tarihleri arasında hizmet verecek. Araçta, meme ve rahim ağzı kanseri ile kolorektal kanser taramaları yapılacak.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde mobil mamografi aracı hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde "Erken teşhis hayat kurtarır" sloganıyla şubat ayı boyunca il genelinde hizmet verecek mobil mamografi aracı 10-12 Şubat tarihleri arasında Çerkeş'te hizmet verecek.

Belediye meydanına konuşlanan mobil mamografi aracında kadınlar için meme kanseri ve rahim ağzı kanseri taramaları ile kadın ve erkekler için kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taramaları yapılacak.

Sağlık Bakanlığının belirlediği risk gruplarına göre meme kanseri taraması 40-69 yaş arası kadınları, rahim ağzı kanseri taraması 30-65 yaş arası kadınları, kolorektal kanser taraması da 50-70 yaş arası tüm kadın ve erkekleri kapsıyor.

