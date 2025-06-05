Çerkeş'te Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Çerkeş'te Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi
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Çerkeş ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Programa kaymakam, belediye başkanı, jandarma ve emniyet mensupları ile vatandaşlar katıldı. Bayramda sağlık ve huzur dilekleri iletildi.

Çerkeş ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü lokalinde düzenlenen programa Çerkeş Kaymakam Vekili Atkaracalar Kaymakamı Sıddık Çıvracı, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Miraç Çinel, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Çıvracı, tüm katılımcıların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Çıvracı ve diğer katılımcılar, ardından İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Çerkeş Devlet Hastanesini ziyaret ederek kurum yetkilileri, personel ve hastanede tedavi görenlerle bayramlaştı.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
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