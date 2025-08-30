Çerkeş'te Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
N.E. idaresindeki 59 DM 541 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Bayındır köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan H.E. (41), Ö.H.E. (8) ve F.B.E. (4) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel