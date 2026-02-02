Haberler

Çankırı'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde Veysel Demircioğlu'na ait prefabrik evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçeye bağlı Saraycık köyünde Veysel Demircioğlu'na ait prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çerkeş Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
