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Çerkeş'te Çıkan Yangın Evi Söndürdü

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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, kimsenin bulunmadığı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Kurtlar Mahallesi'nde Satı D'ye ait iki katlı ahşap evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Çerkeş, Atkaracalar ve Saçak belediyelerinin itfaiye ile polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle evde büyük çapta hasar oluştu.

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Hasan Sopacı ve AK Parti İlçe Başkanı Furkan Altuntaş, olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
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