Çerkeş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri

Çerkeş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi.

Komedi Çocuk Tiyatrosu ekibi tarafından Çerkeş Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, palyaço gösterileri sahnelendi.

Tiyatro gösterisinin ardından çocuklara ikramlarda bulunuldu.

Belediye Başkanı Hasan Sopacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, keyifli bir tiyatro gösterisi düzenlediklerini belirterek, "Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın bayram coşkusunu paylaşmak, onların mutluluğuna ortak olmak, kahkahaları, neşeleri ve gözlerindeki mutluluk her şeye değerdi. Bu anlamlı günü bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyor, tüm çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.