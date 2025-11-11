Çerkeş'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Organize Sanayi Bölgesinde dikim etkinliği düzenlendi. Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Hasan Sopacı ve Orman İşletme Müdürü Faruk Yazıcı, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Etkinlikte daha sonra çeşitli türlerde 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe Cumhuriyet savcıları Arif Kaan Karaoğlan ve Abdurrahman Soymaz, hakimler Mehmet Oğuz Kaan Güler ve Bota Botasun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fırat Din, Çankırı Karatekin Üniversitesi Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Taner Akarsu ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.