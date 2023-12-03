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Ceren Özdemir, mezarı başında anıldı

3 Aralık 2023 14:13 Son Güncelleme: 14:14 Abone Ol

Ordu'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, vefatının dördüncü yılında mezarı başında anıldı. Ailesi ve yakınları tarafından kabrine çiçek bırakılarak dua edildi. Ayrıca, Ceren Özdemir'i anmak için bir yürüyüş düzenlendi.