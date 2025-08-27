Cep Telefonunu Bulmak İçin Sulama Kanalına Giren Kişi Boğuldu
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, cep telefonunu sulama kanalına düşüren Faruk Demir, telefonu almak için suya girdi fakat akıntıya kapılarak boğuldu. Olay yerine gelen dalgıç polisler, Demir'in cesedini bir saatlik çalışma sonrasında buldu.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düşen cep telefonunu bulmak için sulama kanalına giren kişi boğuldu.
Levent Mahallesi'ndeki Tahir Aslan Köprüsü'nden geçen Faruk Demir, cep telefonunu sulama kanalına düşürdü.
Telefonunu bulmak için suya giren Demir'in bir süre sonra akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Dalgıç polisler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda Demir'in cesedine ulaştı.
Kanaldan çıkarılan Demir'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
