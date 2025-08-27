Cep Telefonunu Almak İçin Sulama Kanalına Atlarken Boğuldu

Güncelleme:
Adana'da cep telefonunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan Faruk Demir (35), akıntıya kapılarak boğuldu. Olay, çevredekilerin ihbarıyla sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesi sonrası ortaya çıktı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalının üstündeki Tahir Aslan Köprüsü'nden geçen Faruk Demir, cep telefonunu suya düşürdü. Telefonunu almak için suya atlayan Demir, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, kanalda yaptığı aramada Faruk Demir'in cansız bedenine ulaştı. Demir'in cesedi, incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yusuf YILDIZ-ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
