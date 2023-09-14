CEP TELEFONU SİPARİŞ ETTİ, KILIFI GELDİ

MANİSA'da yaşayan ve internetten kızına hediye etmek için ikinci el cep telefonu sipariş eden Osman Özer'e (34), gönderilen kutudan 5 bin liraya aldığı cep telefonu yerine kılıfı çıktı.

MANİSA'da yaşayan ve internetten kızına hediye etmek için ikinci el cep telefonu sipariş eden Osman Özer'e (34), gönderilen kutudan 5 bin liraya aldığı cep telefonu yerine kılıfı çıktı. Durumu polise bildirip, satıcı A.K.'den şikayetçi olan Özer, "Telefonu ortaokula giden çocuğuma almıştım, duygularım ve gururumla oynadı. Bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

Yunusemre ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Osman Özer, ortaokula giden kızına sürpriz yapmak için cep telefonu almaya karar verdi. Almak istediği ikinci el telefonun internet üzerinden 5 bin TL'ye satıldığını gören Özer, satıcıyla iletişime geçti. 7 Eylül'de satıcıya 2 bin TL gönderen Özer, satıcının kargo takip numarasını kendisine iletmesi üzerine paranın kalan kısmını da gönderdi. Önceki gün eline kargosu ulaşan Özer'e gönderilen kutudan cep telefonu yerine, kılıfı çıktı. Cep telefonu siparişi verdiği satıcı A.K.'yi arayan Özer, ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan Özer, Yunusemre Barbaros Şehit Özdemir Polis Merkezi Amirliği'nde A.K.'den şikayetçi oldu.

'DUYGULARIM VE GURURUMLA OYNADILAR'

Mağdur olduğunu ve bir an önce kendisini dolandıran şahıs ya da şahısların yakalanmasını isteyen Özer, "İnternet üzerinden telefon beğendim. Satıcı A.K. ile 5 bin TL'de anlaştık. İlk önce 2 bin TL gönderdim, ertesi gün kargo takip numarasını gönderip, paranın geri kalanını istedi. Ben de adıma gönderilen kargonun fişini görünce, parayı yolladım. Parayı gönderdikten sonra numaramı engellemişler ama fark etmedim. Cep telefonu yerine kılıfı gelince dolandırıldığımı anladım, aradım ama ulaşamadım. Yunusemre Barbaros Şehit Özdemir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldum. Yakalanıp, gereğinin yapılmasını istiyorum. Mağdurum. Çocuklarımın rızkını aldılar. Telefonu ortaokula giden çocuğuma almıştım, duygularımla ve gururumla oynadı. Bir an önce yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.