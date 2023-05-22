CENTCOM Komutanı, Katar Emiri ile 'askeri işbirliğini' görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile iki ülke arasındaki askeri ve savunma alanlarındaki işbirliğini ele aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile iki ülke arasındaki askeri ve savunma alanlarındaki işbirliğini ele aldı.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emir Al Sani, General Kurilla'yı başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda kabul etti.

Görüşmede, iki dost ülke arasındaki stratejik ilişkiler, bu ilişkilerin askeri ve savunma işbirliği alanlarında geliştirilmesi meseleleri gözden geçirildi.

Taraflar ayrıca öne çıkan bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.