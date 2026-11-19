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Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Brad Cooper ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Bin Selman ve Cooper'ın başkent Riyad'da görüştüğü belirtildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki savunma işbirliği olanaklarının yanı sıra bölgede güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması yolları ile ortak ilgi alanına giren konular ele alındı.

Kaynak: AA