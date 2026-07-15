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CENTCOM, İran'ın son 7 günde yedi ticari gemiye saldırdığını belirtti

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın son bir haftada yedi ticari gemiye saldırdığını, saldırılarda çok sayıda sivil mürettebatın öldüğü, kaybolduğu veya yaralandığını duyurdu. Açıklamada, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik füze ve İHA saldırıları da kınandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın son 7 günde yedi ticari gemiye saldırdığını bildirdi.

Komutanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından CENTCOM Komutanı Brad Cooper'ın yazılı açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada, İran'ın son 7 günde yedi ticari gemiye saldırdığı, bu saldırılar sonucunda yaklaşık bir düzine sivil mürettebatın öldüğü, kaybolduğu veya yaralandığı savunuldu.

İran'ın Körfez ülkelerine doğru da düzinelerce füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlattığı belirtilen açıklamada, "ABD güçleri, masum insanların hayatını tehlikeye atmaya devam eden bu haksız saldırganlıktan dolayı İran'ı sorumlu tutuyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
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