CENTCOM, İran'ın ABD uçak gemisini vurduğu iddiasını yalanladı

Güncelleme:
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın USS Abraham Lincoln uçak gemisini vurduğu iddialarını reddederek, füzelerin gemiye ulaşmadığını açıkladı. Gerilim tırmanırken, İran'a yönelik saldırılara devam ediliyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü vurduğu iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

CENTCOM tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın USS Abraham Lincoln uçak gemisini hedef aldığı iddiasına yanıt verildi.

Açıklamada, " İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu, USS Abraham Lincoln'ü balistik füzelerle vurduğunu iddia ediyor. Yalan. Lincoln vurulmadı. Fırlatılan füzeler ona yaklaşamadı bile." ifadesine yer verildi.

Lincoln uçak gemisinin İran'a yönelik saldırılara katılmaya devam ettiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine 4 balistik füzeyle saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İran-ABD gerilimi sonrasında Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubu, Umman Denizi'nde konuşlanmıştı.

?ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
