Centcom: "İran'dan Kuveyt'e Füze Fırlatıldı; Saldırı, Kuveyt Güçleri Tarafından Engellendi"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın Kuveyt’e yönelik balistik füze saldırısı girişiminin Kuveyt güçleri tarafından engellendiğini açıkladı.

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "27 Mayıs saat 22.17'de İran, Kuveyt'e doğru bir balistik füze fırlattı. Bu füze Kuveyt güçleri tarafından başarıyla engellendi" bilgisi verildi.

CENTOM'un açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İran rejiminin bu bariz ateşkes ihlali, İran güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda ve yakınında açık bir tehdit oluşturan beş tek yönlü saldırı dronu fırlatmasından saatler sonra gerçekleşti. ABD güçleri tarafından tüm dronlar başarıyla engellendi; ayrıca Bender Abbas'taki bir İran yer kontrol sitesinden altıncı bir dron fırlatılması da önlendi. ABD Merkezi Komutanlığı ve bölgesel ortaklar, İran'ın haksız saldırganlığından güçlerimizi ve çıkarlarımızı savunmaya devam ederken tetikte ve ölçülü kalmaya devam ediyor."

Kaynak: ANKA
