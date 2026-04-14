ABD İran limanlarını ablukaya aldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına 10 binden fazla askerin yanı sıra onlarca savaş gemisi ile savaş uçağının eşlik ettiğini açıkladı.

CENTCOM, X hesabından yaptığı paylaşımda İran limanlarına yönelik ablukaya ilişkin güncel durum hakkında bazı bilgileri paylaştı.

Açıklamada, 10 binden fazla ABD Donanma, Deniz Piyade ve Hava Kuvvetleri mensubu askeri ile onlarca savaş gemisi ve savaş uçağının "İran limanlarına giren ve çıkan gemileri abluka altına alma görevini" yürüttüğü belirtildi.

İlk 24 saat içinde hiçbir geminin ABD ablukasını aşamadığı kaydedilen açıklamada 6 ticaret gemisinin, ABD kuvvetlerinin talimatına uyarak geri dönüp Umman Körfezi'ndeki bir İran limanına yeniden girdiği aktarıldı.

Ablukanın, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki tüm İran limanları dahil olmak üzere, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan tüm ülkelerin gemilerine karşı "tarafsız" şekilde uygulandığı da açıklamada vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da gerçekleşen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

Söz konusu açıklamanın hemen ardından CENTCOM, 13 Nisan saat 17.00'de (TSİ) İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

Trump, konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, İran'ın elinde kalan gemilerin Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alan Amerikan deniz kuvvetlerine yaklaşması halinde "etkisiz hale getirileceği" tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı

Okul saldırısında ilk gözaltı! Çok sayıda kişi de koltuğundan oldu
Noa Lang'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı

Bekleneni yaptılar!

Dünya futbolunda devrim gibi öneri! Kırmızı kart yok, maçlar 50 dakika

Dünya futbolunda devrim! Maçlar 50 dakika, kırmızı kart yok
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi

Korkunç detaylar ortaya çıkıyor: Gülistan'ın cesedini...
ABD ablukasının ilk 24 saatinde Hürmüz Boğazı'ndan 4 gemi geçiş yaptı

Hürmüz'den rahatça geçtiler, ikisiyle ilgili detay çarpıcı
Noa Lang'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı

Bekleneni yaptılar!

Turistlerin gözdesi mısırcı Alper’i yakından gören Rus şaşırdı: Siz normalsiniz

Fenomen mısırcıya beklenmedik tepki
Çaykur Rizespor gözünü Fenerbahçe'ye dikti

''Puan almak istiyoruz, kazanan biz olacağız''