"Cennet Kuşları" filmi Gazze'deki soykırıma dikkati çekmeyi amaçlıyor

Yetim Vakfı tarafından Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek amacıyla hazırlanan ve Derya Kaya'nın yönetmenliğini üstlendiği "Cennet Kuşları" adlı kısa filmin tanıtımı, Kapalıçarşı'da yapıldı.

Fatih Belediyesi ve Kapalıçarşı Yönetimi işbirliğiyle organize edilen programda, Gazze için bağış kampanyası düzenlendi. Yetim Vakfının "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliğinin sergisi de katılımcıların beğenisine sunuldu.

Programda, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği İsrail'in Gazze'deki sivilleri hedef alan ve yasaklı silahlar kullandıklarına dair kanıt niteliğindeki fotoğraflar da sergilendi.

"Masumların kanıyla beslenen zulmü lanetliyoruz"

Programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Gazze'de yaşanan insani drama dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Masum yavrular, hayata daha henüz gözlerini yeni açmış cennet kuşları, bombalar altında maalesef vefat ediyor. Bugün burada sadece kısa film galasında değil, insanlığın vicdanını yoklar bir hakikatin karşısındayız. Bir kötülüğü elimizle düzeltemiyorsak, hiç olmazsa sözümüzle, kalemimizle, sesimizle lanetleyeceğiz. Film, bu vicdan çığlığının bir parçasıdır."

Gazze'deki katliama sessiz kalmamak gerektiğini vurgulayan Sülün, şunları kaydetti:

"Sessiz kalmak bu sırra ortak olmaktır. Biz susmayacağız, anlatacağız, daha çok anlatacağız, insanlığın vicdanını ayağa kaldıracağız. Çünkü orada bombaların altında yaşamaya çalışan her çocuk, bizim kendi çocuğumuzdur. Orada açlığa, susuzluğa mahkum edilen her anne, baba kardeşimizdir ve onların acısını yüreğinde hisseden herkes insanlığın onurlu bir ferdidir. Bugün Derya Hanım'ın ve arkadaşlarının hazırladığı bu kısa film aracılığıyla biz bir kez daha haykırıyoruz. Gazze'de işlenen bu soykırımı, masumların kanıyla beslenen zulmü lanetliyoruz."

"Mazlumların elinden tutmaya ve onların sesi olmaya devam edeceğiz"

Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, siyonist Yahudi sorununun sadece Filistinlilerin sorunu olmadığına işaret ederek, "Bu sorun, tüm dünyanın sorunudur. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki Filistin'de, Gazze'de canlı yayınlarla soykırım uygulamalarını izliyoruz. Hoyratça işlenen bu katliamlar, ülkelerin sessizliğinden güç alarak ve daha da artarak devam ediyor. Filistin, İslam dünyasının mütemmim bir cüzüdür ve insanlık ailesinin şerefli bir parçasıdır. Tıpkı Doğu Türkistan, Keşmir, Arakan gibi." diye konuştu.

Gazze'de okul çağındaki 800 bin öğrencinin okula gidemeyeceğini aktaran Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"18 yıldır havadan, karadan, denizden İsrail ablukası altında olan Gazzeli çocuklar, 2 yıldır sadece eğitim, sağlık, barınma, gıdaya erişim ve güvenli sosyal çevre mahrumiyeti yaşamıyorlar. Batı dünyasının tedarik ettiği silahlarla yapılan bombardımanlarda, hayatta kalma ve kurşunlara sobelenmeme endişesi de taşıyorlar. Filistin, Gazze dünya için bir turnusol kağıdı oldu. Batı medeniyetinin bin yıllık birikimi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Cenevre sözleşmeleri, soykırım sözleşmesi, Roma statüsüne atıfla insanlığa karşı suçlar, çocuk hakları sözleşmesi tarihin çöplüğüne atılmakla kalmadı, aynı zamanda uluslararası arenada hukukun gücü olmadığını, güçlünün hukukunun geçerli olduğunu bir kez daha gösterdi."

Yılmaz, Yetim Vakfının mazlum çocukların hamisi olduğunun altını çizerek, "Mazlumların elinden tutmaya ve onların sesi olmaya devam edeceğiz. Bu kutlu yürüyüşümüzde desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım." dedi.

"Biraz cesaret, biraz empati, tek isteğimiz bu"

Filmin yönetmeni Derya Kaya, filmi Gazze'deki soykırımın en ağır yükünü taşıyan çocuklara adadıklarını dile getirerek, "Belki bu film, bir şeyleri kökünden değiştirmeyecek ama zulme sessiz kalmadığımızı gösterecek. Ben çocuklarının parçalarını poşete koyup bağıran adamı, 'O benim annem, ben onun saçından tanırım.' diyen küçük kızı, her yerde çocuklarını arayıp, 'Onlar neden öldüler?' diyen anneyi unutmadım." ifadelerini kullandı.

Kaya, filmin amacından bahsederek, şunları anlattı:

"Biraz cesaret, biraz empati, tek isteğimiz bu. Unutmayın, Filistin insanlık meselesidir. 'İnsan olmak ne?' diye sorduğumuz bugünlerde bizim de cevabımız bu film oldu. Filistin halkı için elimizden geldiğince farkındalık oluşturmak için yazdığımız, çektiğimiz, müziklerini düşündüğümüz, animasyonlarını hazırladığımız ve her birini oluştururken gözyaşlarını tutamadığımız filmimizi beğeninize sunuyoruz. Katledilen 60 binden fazla çocuğun anısına 'Cennet Kuşları'nı sesimiz yapalım. Bir kişinin daha bu soykırıma 'dur' demesine vesile olalım. Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan umut filosunun da yolu açık olsun."

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ise filmde Kapalıçarşı ofisinden insanların da rol aldığını belirterek, "Burada önemli olan bir farkındalık meydana getirmek. Hepimizin bildiği gibi dünyada bir kötülük varsa bunu bizim inancımız, elimizle, gücümüz yetmezse dilimizle, yine gücümüz yetmezse kalbimizden buğzederek, dua ederek ortadan kötülüğü kaldırmayı emrediyor. Bugün dünyada karşılaştığımız vaka son derece ibret verici." görüşünü paylaştı.

Programda filmin ardından Yetim Vakfının Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü insani yardım ve hak savunuculuğu çalışmalarını anlatan video da gösterildi.