Cenin Mülteci Kampı'ndaki Saldırılarda 63 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'nda 252 gündür sürdürdüğü saldırılarda 63 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarla birlikte evler yıkıldı ve yerinden edilen aileler zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor.

İsrail ordusunun yılbaşından bu yana saldırılarını sürdürdüğü, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda 63 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cenin Mülteci Kampı Medya Komitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in 21 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü "Demir Duvar" adını verdiği saldırılarla ilgili bilgi verildi.

İsrail ordusunun 252 gündür sürdürdüğü saldırıda Cenin kampında 63 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Cenin kampında İsrail ordusunun yıkımlar gerçekleştirdiği, Filistinlilerin evlerine rağmen yeni yollar açtığı ve yerinden edilen ailelerin geri dönüşünü engellediği kaydedildi.

Kamptaki Filistinli grupların İsrail ordusuna direndiği aktarılan açıklamada, kampta yerinden edilen Filistinlilerin zor şartlar altında yaşadığına dikkati çekildi.

Cenin kampından yerinden edilen ve Arap-Amerikan Üniversitesi'nde kalan Filistinlilerin küçük odalarda "hapis kaldıkları" ve işlerinin aksaması nedeniyle zor şartlar altında yaşamaya çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, "Cenin'deki direnişçiler İsrail güçlerine karşı operasyonlarını sürdürüyor. Geçen hafta Yamun beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile çatışmaya giren direnişçiler, İsrail ordusuna ait araçları çok sayıda patlayıcıyla hedef aldı." denildi.

İsrail'in Cenin'de işçilere saldırılarını artırdığı belirtilen açıklamada, Cenin'in batısındaki Taybe beldesinde çok sayıda işçinin İsrail askerlerince açılan ateş sonucu "Ayrım 'Utanç) Duvarı" yakınında vurularak yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Cenin'deki birçok belde ve mahallede Filistinlilerin evlerine yönelik baskınlarını sürdürdüğü ve aralarında serbest bırakılanların da bulunduğu çok sayıda kişiyi yeniden gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
