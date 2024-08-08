Cengiz Topel Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Cengiz Topel Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı, Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Havalimanı Müdürü Osman Bağcı tarafından karşılanan Vali Aktaş, incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Aktaş başkanlığında düzenlenen toplantıda, yarın başlayacak Kocaeli- Trabzon tarifeli seferlerde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için alınan tedbirler görüşüldü.

Daha sonra havalimanının genel durumu ve gündem maddeleri ele alındı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kartepe İlçe Emniyet Müdürü ve Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Turgut Yazar, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Mehmet Vecihi Bingöl, Havalimanı Müdürü Osman Bağcı ile Havalimanı Eğitim, Araştırma ve Denetleme Birimi (EADB) Başkanı Seda Şahin Sezgin katıldı.