Cengiz Han: Moğolların Gizli Tarihi Dizisi 3 Ağustos'ta Başlıyor

" Cengiz Han : Moğolların Gizli Tarihi" dizisi, 3 Ağustos'ta National Geographic ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Dizi, Moğolların yazdığı "Moğolların Gizli Tarihi" eserinden alınan bilgilerle efsane lider Cengiz Han'ın açığa çıkan hayatı, yükselişi ve Moğol İmparatorluğu'nun büyüme hikayesini çarpıcı biçimde anlatıyor.

6 bölümden oluşan dizi, efsanevi hükümdarın hayatına ve birçok savaşına dair çarpıcı detayları ortaya koyuyor.

Dizinin ilk 2 bölümü "Timuçin: Bir Han Doğuyor", 3. ve 4. bölümleri "Cengiz Han'ın Yükselişi", 5. bölümü "İmparatorluğun Doğuşu", son bölümü ise "Durdurulamaz İmparatorluk" başlıklarıyla yayınlanacak.