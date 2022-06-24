Cengiz Gökçel: Tarımı Planlayın, Çiftçiyi Destekleyin, İnsanlarımız Bir Ekmeğe Muhtaç Olmasın - Haberler

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Cengiz Gökçel: Tarımı Planlayın, Çiftçiyi Destekleyin, İnsanlarımız Bir Ekmeğe Muhtaç Olmasın

ANKA - Güncel
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CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, geçen şubat ayında yaptığı “Önlem alınmazsa önümüzdeki günlerde insanlarımız 5 liraya ekmek almak zorunda kalacak” uyarısını anımsattı ve “Şu anda İstanbul’da bir tane ekmek 5 lira. İnsanlarımız ekmek alamıyor, çocuklarımızın karnını doyuramıyorlar. Özellikle tarımı planlayın, çiftçiyi destekleyin, insanlarımız bir tane ekmeğe muhtaç olmasın” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, geçen şubat ayında yaptığı "Önlem alınmazsa önümüzdeki günlerde insanlarımız 5 liraya ekmek almak zorunda kalacak" uyarısını anımsattı ve "Şu anda İstanbul'da bir tane ekmek 5 lira. İnsanlarımız ekmek alamıyor, çocuklarımızın karnını doyuramıyorlar. Özellikle tarımı planlayın, çiftçiyi destekleyin, insanlarımız bir tane ekmeğe muhtaç olmasın" dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Cengiz Gökçel, 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'nin gıda sıkıntısı yaşamaması için yüzey gübresi kullanmak isteyen üreticilere yüzde 50 destek verilmesi yönünde çağrıda bulunmuş ve "Önlem alınmazsa önümüzdeki günlerde insanlarımız 5 liraya ekmek almak zorunda kalacak" uyarısında bulunmuştu.

Cengiz Gökçel, İstanbul'da ekmeğin 5 liradan satılmaya başlanması üzerine bugün yaptığı açıklamada, şubat ayındaki uyarısını anımsattı. Gökçel, "Bu yıl şubat ayında, hububat ekili alanlarda birtakım gözlemlerimiz oldu. Hububat üreticisi, taban gübresi atamadı. Hububatın tam gelişeceği dönemde çiftçilerimizin yüzey gübresi kullanması ile beraber bitkilerin daha iyi gelişeceğini söyledik. İktidara 'Yüzde 50 destek verin, aksi takdirde hububat ihracatımızın yüzde 90'ını gerçekleştirdiğimiz Rusya ve Ukrayna'nın savaşması nedeniyle hububatta sıkıntı yaşarız, insanlarımız 5 liraya ekmek tüketmek zorunda kalır' dedik" diye konuştu.

Gökçel, "Şu anda İstanbul'da bir tane ekmek 5 lira. İnsanlarımız ekmek alamıyor, çocuklarımızın karnını doyuramıyorlar. Özellikle tarımı planlayın, çiftçiyi destekleyin, insanlarımız bir tane ekmeğe muhtaç olmasın" dedi.

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Cengiz Gökçel İstanbul Mersin Güncel Haberler

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