Cengiz Gökçel: "Nurdağı Belediye Binası Depremde Zarar Görmüş, Neden Bu Bina Depremde Yıkılmadığı Halde, İş Makinalarıyla Yıkıldı, Bunun Sorumlusu...

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, “Nurdağı Belediye binası depremde zarar görmüş ancak yıkılmamış. Neden bu bina depremde yıkılmadığı halde aynı gün akşamüzeri iş makinalarıyla yıkıldı. Bunun sorumlusu kim, neden bu bina yıktırıldı” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, "Nurdağı Belediye binası depremde zarar görmüş ancak yıkılmamış. Neden bu bina depremde yıkılmadığı halde aynı gün akşamüzeri iş makinalarıyla yıkıldı. Bunun sorumlusu kim, neden bu bina yıktırıldı" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremden sonra Nurdağı Belediye Meclisi Üyesi Yunus Kaya ve Nurhak Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Nurdağı Belediye Binası enkazında yaptıkları inceleme sonrasında açıklamalarda bulundu. Gökçel, şunları söyledi:

"Nurdağı Belediye binasının enkazının yanındayız. İddia olan şu, Nurdağı Belediye binası depremde zarar görmüş ancak yıkılmamış. Deprem olduğu gün akşamüzeri özellikle iş makinalarıyla bu bina yıkılmış, içindeki bütün evraklarla beraber belediye binası enkaz haline dönmüş. Burada kolonları patlamış olan binayı neden gelip iş makinalarıyla aynı gün yıkma gereği hissederler. Bunun sorgulanması, araştırılması, altında yatan gerçeğin ortaya çıkartılması gerekiyor."

"2018'E AİT BENZİN, MOTORİN İHALE FATURALARI VAR"

Enkazın içinde birçok ihale dosyası ve evrağın bulunduğuna dikkat çeken CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise "Burada bir sürü ihale dosyası var, faturalar var. Hepsi şu anda hurda haline gelmiş. 2018'e ait benzin ihale faturaları, motorin ihale faturaları var" dedi.

"BU BİNA DEPREMDE YIKILMADIĞI HALDE AYNI GÜN İŞ MAKİNALARIYLA YIKILDI, BUNUN SORUMLUSU KİM?"

Gökçel, "Belediye'nin gelir gider evraklarının yerlerde gezdiğini hep görüyoruz. İhale dosyaları var, yapı kullanma izinleri var, inşaat ruhsatlarının arşivlenmiş dosyaları var. Hepsi var. Neden bu bina depremde yıkılmadığı halde aynı gün akşamüzeri iş makinalarıyla yıkıldı. Bunun sorumlusu kim, neden bu bina yıktırıldı" diye konuştu.