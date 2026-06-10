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Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, Bişkek'teki mezarı başında anıldı

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Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, ölümünün 18. yıl dönümünde Bişkek'teki mezarı başında ailesi, yakınları ve meslektaşları tarafından dualarla anıldı. Ayrıca Bişkek'te 'Cengiz Aytmatov'un Yaratıcı Mirası' başlıklı bir toplantı düzenlenerek yazarın eserleri ve manevi mirası ele alındı.

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, ölümünün 18. yıl dönümünde Bişkek'teki mezarı başında anıldı.

Aytmatov'un Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki mezarına gelen ailesi, yakınları ve meslektaşları dua etti.

Yazarın 89 yaşındaki kız kardeşi Roza Aytmatova, burada yaptığı konuşmada, kardeşinin vefatının üzerinden 18 yıl geçtiğini belirterek, "Bugün onu anmaya geldik." dedi.

Aytmatova, törene katılanlara teşekkür ederek, "Cengiz'e, Allah rahmet etsin. Allah cennetine koysun." diye konuştu.

Cengiz Aytmatov adına kurulan Issık Göl Forumu Başkan Yardımcısı Assol Moldokmatova ise konuşmasında, Pravda, İzvestia ve Trud gazetelerinde gazeteci olarak çalışan babasının, yazar Cengiz Aytmatov ile dostluğunun bulunduğunu anlattı.

Moldokmatova, Cengiz Aytmatov'a karşı sevgi, saygı ve sıcaklığı kalbinde taşıdığını belirterek, "Aytmatov, sadece filozof değil, o kalbi büyük insandır. Çünkü Kırgızistan için en çok emeği olan bir insandır." ifadesini kullandı.

Yazarın dostlarından Kırgızistan Aksakallar Derneği Başkanı Döölötbek Şadıbekov, Cengiz Aytmatov'un bugün Kırgızistan'ın yanı sıra Türkiye'de ve Kazakistan'da da anıldığını anlattı.

Bölgedeki bilim insanları usta yazarın eserlerini ele aldı

Bu arada, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Bağımsız Devletleri Topluluğu (BDT) üye devletleri Yaratıcı ve Bilimsel Aydınlar Forumu'nun 19. oturumu kapsamında Bişkek'te "Cengiz Aytmatov'un Yaratıcı Mirası" başlıklı toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev, yazarın kız kardeşi Roza Aytmatova, bilim insanları ve forumun katılımcıları katıldı.

Katılımcılar, Cengiz Aytmatov'un dünya edebiyatındaki rolünü, eserlerinin önemini ve yazarın manevi mirasını ele alırken, Aytmatov'un eserlerinin güncelliğini koruduğunu ve halklar arasındaki kültürel bağların güçlenmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Talas eyaletinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928'de dünyaya gelen Aytmatov, Mayıs 2008'de Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran'da vefat etmişti.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur
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