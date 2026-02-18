Ukrayna ve Rusya'nın Cenevre'deki Barış Görüşmeleri... ABD Temsilcisi Steve Witkoff: Önemli İlerleme Sağlandı

(ANKARA) - Ukrayna ve Rusya heyetleri, ABD ara buluculuğunda Cenevre'de yürütülen barış görüşmelerinin ilk gününü salı günü tamamladı. ABD Özel Başkanlık Temsilcisi Steve Witkoff, Cenevre'de yapılan üçlü görüşmelerin ilk gününün ardından yaptığı açıklamada, müzakerelerde "önemli ilerleme sağlandığını" duyurdu.

Witkoff, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'nin "Ukrayna ve Rusya ile üçüncü bir üçlü görüşme turuna moderatörlük ettiğini" ve ABD yönetiminin "bu savaşın iki tarafını bir araya getirmedeki başarısının önemli ilerlemelere yol açtığını" söyledi. Witkoff, "Her iki taraf da kendi liderlerini bilgilendirme ve bir anlaşmaya yönelik çalışmaları sürdürme konusunda mutabık kaldı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece yayımladığı video mesajında, "Savaşı sona erdirecek onurlu bir anlaşmaya doğru hızla ilerlemeye hazırız" dedi ve Cenevre'deki müzakere heyetinden gelecek raporu beklediğini belirtti.

Ukrayna'nın baş müzakerecisi ve Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Rustem Umerov, yaptığı açıklamada, görüşmelerin "pratik konular ve olası kararların mekanizmaları" üzerinde yoğunlaştığını söyledi ancak ayrıntı vermedi. Umerov, müzakerelerin çarşamba günü devam edeceğini de kaydetti. Görüşmeler başlamadan önce Umerov, Cenevre'den büyük bir ilerleme beklenmemesi gerektiğini söylemiş, Ukrayna heyetinin "aşırı beklentiler olmadan" çalıştığını ifade etmişti.

Rus yetkililer, görüşmelere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Rusya devletina bağlı haber ajansı TASS'a konuşan bir kaynak altı saat süren görüşmelerin "çok gergin" geçtiğini ifade etmişti.

Cenevre'deki müzakereler, ABD ara buluculuğunda Abu Dabi'de yapılan ve Ukrayna'nın doğusundaki toprakların kontrolü gibi kilit konularda tarafların uzlaşamaması nedeniyle önemli bir ilerleme sağlanamadan sonuçlanan iki müzakere turunun ardından geldi.

İsviçre'deki görüşmeler öncesinde Rusya, Ukrayna'nın geniş bölgelerine gece boyunca hava saldırıları düzenledi. Güneydeki liman kenti Odesa'daki enerji altyapısı ağır hasar gördü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırılar nedeniyle on binlerce kişinin ısınma ve su hizmetlerinden mahrum kaldığını söyledi.

Kaynak: ANKA